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20/01/2020
14:14

"Газпром нефть" и Shell договорились о расширении СП Salym Petroleum Development

"Газпром нефть" и "Шелл" договорились о расширении совместного предприятия "Салым Петролеум Девелопмент". Об этом говорится в сообщении сторон.

В портфель активов компании войдёт лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи традиционных запасов углеводородов участка "Салымский-2" в Ханты-Мансийском автономном округе.

Согласно решению партнёров, "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." (СПД) приобретает у "Газпромнефть-Хантос" и "Газпромнефть-Инвест" 100% долей в уставном капитале ООО "Салымский-2", на которое будет переоформлена лицензия на одноименный участок. СПД также выступит оператором проекта разработки нового актива.

Сделка будет закрыта после выполнения всех отлагательных условий договора и в соответствии с применимым к сторонам законодательством.

Лицензионный участок "Салымский-2" расположен в Ханты-Мансийском автономном округе. Его площадь составляет 376 кв. км. Восточная часть участка граничит с Западно-Салымским, Ваделыпским и Верхнесалымским месторождениями, разработку которых ведёт СПД. На участке отсутствует собственная инфраструктура, однако близость к уже осваиваемым СПД территориям обеспечит синергетический эффект, позволив эффективно задействовать существующие производственные объекты.

"Салымский-2" находится на стадии изучения: на участке пробурены две поисково-оценочные скважины. В настоящий момент проводится интерпретация геологической информации, полученной по итогам 3D-сейсморазведочных работ.

"Салым Петролеум Девелопмент" - совместное предприятие, акционерами которого на паритетных началах являются "Шелл Салым Девелопмент Б.В." (входит в концерн "Шелл") и ООО "ГПН-Салымские проекты" (дочернее общество "Газпром нефти").

C 2003 года СПД ведёт освоение Салымской группы нефтяных месторождений, которая расположена в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Салымский проект - крупнейший инвестиционный проект на суше с участием иностранного капитала в нефтедобывающей отрасли России. Суммарная добыча компании с начала разработки Салымской группы месторождений превышает 83 млн тонн нефти.

"Газпромнефть-Хантос" создано в 2005 году и является одним из основных добывающих активов "Газпром нефти". В задачи предприятия входят геологоразведка и эксплуатация месторождений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области: Южная лицензионная территория Приобского месторождения, северо-восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения, Южное, Орехово-Ермаковское, Зимнее, Южно-Киняминское, месторождение им. А.Жагрина, Малоюганское.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.

Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.01.2020

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