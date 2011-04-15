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20/01/2020
11:33

Группа "Эталон" подала заявку на листинг на Московской Бирже

Etalon Group PLC представила документы, в том числе проспект ценных бумаг, для прохождения процедуры листинга глобальных депозитарных расписок Группы "Эталон" (ISIN US29760G1031) на Московской Бирже и включения этих ценных бумаг в котировальный список 1-го уровня. Об этом говорится в сообщении компании.

Группа "Эталон" ожидает, что рассмотрение заявки на листинг займёт не более 1 месяца, и в течение этого времени ГДР компании будут допущены к торгам на Московской Бирже.

Основанная в 1987 году Группа "Эталон" сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

"AK&M" от 20.01.2020
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