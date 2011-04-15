РЖД построят железную дорогу до СТК "Шереметьево"

ОАО "РЖД" построит железную дорогу до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта "Шереметьево" (терминалы В и С). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Строительные работы уже развернуты и проходят в два этапа.

В рамках первого этапа, который запланировано завершить в начале 2022 года, специалисты построят железнодорожную линию протяженностью 8 км с новой станцией Шереметьево-1, тремя приёмоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами.



"На первом этапе будет построена ветка железной дороги, которая соединит между собой терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между Северным и Южным терминальными комплексами", - отметил начальник Московской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Михаил Глазков, слова которого приводятся в сообщении.



В настоящее время развернуты работы по устройству земляного полотна, строительству первой эстакады (ее готовность составляет около 90%) и второй, на которой разместится пассажирский терминальный комплекс с двумя платформами, кассовыми и турникетными залами. Причём он будет соединён с существующим надземным пешеходным переходом, связывающим терминал В с парковкой. Пассажирская инфраструктура будет отвечать современным требованиям комфорта и безопасности. Реализация первого этапа позволит запустить поезда-шаттлы из Южного терминального комплекса (ЮТК) в Северный с интервалом движения каждые 15 минут.



Второй этап предусматривает соединение новой линии, связывающей СТК и ЮТК, с Савеловским направлением Московской железной дороги. Для этого потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции Шереметьево-1 до остановочного пункта Шереметьевская, а также строительство дополнительных двух главных путей на участке Москва-Лобня в рамках реализации проекта МЦД-1 "Белорусско-Савёловский".



После завершения полного комплекса работ пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в аэропорт Шереметьево увеличится с 38 существующих до 72 пар поездов в сутки: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 20.01.2020