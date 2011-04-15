Яндекс.Деньги подключились к Системе быстрых платежей. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



Система быстрых платежей - это сервис Банка России. Он помогает физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк - участник СБП. Система работает с 36 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и другие, их список постоянно расширяется. Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в Яндекс.Деньгах, так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков - участников системы. Яндекс.Деньги планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через неё от физических лиц юридическим.



Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь Яндекс.Денег. Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает Яндекс.Деньги, указывает сумму и подтверждает перевод. Чтобы получать деньги на кошелек от других людей, которые пользуются услугами банков - партнёров СБП, достаточно дать им свой номер телефона. При желании отправитель сможет также добавить комментарий к переводу.



Отправить перевод в электронный кошелек через Систему быстрых платежей можно в приложении любого банка, который к ней подключен. Пользователям доступны и все прежние способы пополнения счета в Яндекс.Деньгах: из других электронных кошельков, с банковских карт и счетов, наличными через терминалы и салоны сотовой связи, с баланса мобильного или через системы денежных переводов. С помощью СБП теперь можно также отправлять переводы из кошельков на банковские карты и счета - за эту услугу Яндекс.Деньги берут стандартную комиссию.



Яндекс.Деньги - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям - принимать онлайн-оплату через Яндекс.Кассу. Пользователи Яндекс.Денег могут создать электронный кошелёк, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом. Яндекс.Деньги эмитируют карты платёжной системы Mastercard. Их можно использовать для снятия наличных, онлайн- и офлайн-платежей по всему миру, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. По данным на осень 2019 года, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.



"AK&M" от 20.01.2020