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20/01/2020
10:57

Режим работы восточного вестибюля станции "Рязанский проспект" изменится с 20 января до 12 марта

Режим работы восточного вестибюля (выход 1) станции "Рязанский проспект" изменится с 20 января до 12 марта для ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Так, утром в будние дни с 08:00 MSK до 09:00 MSK, а также с 17:00 MSK до 19:00 MSK восточный вестибюль будет работать только на вход. Выйти со станции можно будет через западный вестибюль (выход 2). В остальное время вестибюли будут работать в обычном режиме, а вход и выход через восточный вестибюль (выход 1) будет осуществляться по маршевой лестнице.

Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Изменения в работе необходимы для проведения капитального ремонта эскалатора N1 восточного вестибюля. За время ремонта будут заменены ступени, направляющие, бегунки, тяговые цепи, направляющие поручней, металлоконструкции, а также элементы входных площадок, секции гребенок, фартуки и щиты балюстрады. Своевременный ремонт оборудования - залог безопасной и долгой работы эскалатора. Московский метрополитен приносит пассажирам свои извинения за временные неудобства.


"AK&M" от 20.01.2020
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