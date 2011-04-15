Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/01/2020
17:13

В аэропорту им. Индиры Ганди ожидается изменение в расписании авиарейсов с 20 по 26 января

В Международном аэропорту имени Индиры Ганди (DEL) ожидается изменение в расписании авиарейсов с 20 по 26 января 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Изменения пройдут в связи с подготовкой к празднованию Дня Республики.

Международный аэропорт имени Индиры Ганди - аэропорт в Дели, Индия. Назван именем бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди, это самый загруженный аэропорт в Индии по взлётам-посадкам, а также второй по пассажирообороту аэропорт Индии. Аэропорт является главным хабом гражданской авиации в столичном регионе Индии. Аэропорт ранее использовался ВВС Индии и был частью аэропорта Палам, но позднее управление аэропортом было передано гражданским властям. В мае 2008 года управление аэропортом было передано совместному предприятию Delhi International Airport Limited (DIAL), которое управляется GMR Group, которая в свою очередь взяла на себя ответственность за реконструкцию и расширение аэропорта.

"AK&M" от 20.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100