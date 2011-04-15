В аэропорту им. Индиры Ганди ожидается изменение в расписании авиарейсов с 20 по 26 января

В Международном аэропорту имени Индиры Ганди (DEL) ожидается изменение в расписании авиарейсов с 20 по 26 января 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Изменения пройдут в связи с подготовкой к празднованию Дня Республики.



Международный аэропорт имени Индиры Ганди - аэропорт в Дели, Индия. Назван именем бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди, это самый загруженный аэропорт в Индии по взлётам-посадкам, а также второй по пассажирообороту аэропорт Индии. Аэропорт является главным хабом гражданской авиации в столичном регионе Индии. Аэропорт ранее использовался ВВС Индии и был частью аэропорта Палам, но позднее управление аэропортом было передано гражданским властям. В мае 2008 года управление аэропортом было передано совместному предприятию Delhi International Airport Limited (DIAL), которое управляется GMR Group, которая в свою очередь взяла на себя ответственность за реконструкцию и расширение аэропорта.



"AK&M" от 20.01.2020