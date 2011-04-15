На транспортные средства начали наносить дополнительную маркировку. Об этом сообщила пресс-служба ГИДБДД.



После вступления в силу постановления Правительства РФ, которым были утверждены требования к дополнительной маркировке транспортных средств, порядок её нанесения и применения, одним из предприятий-изготовителей транспортных средств, расположенным в городе Балашиха Московской области, была впервые успешно применена процедура по нанесению такой маркировки.



Указанная маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен, и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.



В настоящее время организации, которым в соответствии с постановлением Правительства РФ предоставлено право нанесения подобной маркировки, проявляют большой интерес к данной работе. Многие из этих них в настоящее время завершают подготовительные мероприятия - закупают необходимое оборудование и организуют обучение соответствующих специалистов.



Госавтоинспекция МВД России обращает внимание владельцев транспортных средств, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, что, оценивая предложения организаций по оказанию таких услуг, следует убедиться в наличии у них соответствующих полномочий, а именно - проверить их в соответствующем реестре, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга.



По мнению российской Госавтоинспекции, нанесение дополнительной маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.



Постановление Правительства РФ направлено на реализацию закона "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".



Постановлением, в частности, утверждены требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых была ранее уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта либо подделана, скрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц.



В целях создания широкой сети мест нанесения дополнительной маркировки постановлением правительства предусматривается предоставление права ее нанесения органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам), аккредитованным в соответствии с законодательством РФ на оценку соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", а также организациям, являющимся изготовителями транспортных средств, в связи с чем установление отдельных разрешительных механизмов для получения таких полномочий не предусматривается.



В связи с изданием постановления административные процедуры, регламентирующие порядок действий должностных лиц Госавтоинспекции, а также владельцев транспортных средств по оформлению и выдаче соответствующих документов, а также контролю за соблюдением установленного порядка нанесения дополнительной маркировки закреплены в административном регламенте МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств, который, как и постановление Правительства РФ, вступил в силу с 1 января 2020 года.



"AK&M" от 20.01.2020