ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 января в размере 68.2082 руб. против 68.5358 руб. на 18 января.





Курс евро за последние 5 дней:



18.01.20 - 68.5358 руб.

17.01.20 - 68.6560 руб.

16.01.20 - 68.3747 руб.

15.01.20 - 68.4213 руб.

14.01.20 - 67.8162 руб.



































































































































































































































































































"AK&M" от 20.01.2020