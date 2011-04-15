Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 января

Банк России установил на 21 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.2698

1 Азербайджанский манат 36.2307

100 Армянских драмов 12.8387

1 Белорусский рубль 28.9876

1 Болгарский лев 34.8621

1 Бразильский реал 14.7548

100 Венгерских форинтов 20.2776

1000 Вон Республики Корея 53.0153

10 Гонконгских долларов 79.1111

10 Датских крон 91.2613

1 Доллар США 61.4654

1 Евро 68.2082

100 Индийских рупий 86.4413

100 Казахстанских тенге 16.3420

1 Канадский доллар 47.0422

100 Киргизских сомов 87.9872

10 Китайских юаней 89.5866

10 Молдавских леев 34.9235

1 Новый туркменский манат 17.5867

10 Норвежских крон 69.0436

1 Польский злотый 16.0656

1 Румынский лей 14.2687

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.8597

1 Сингапурский доллар 45.6076

10 Таджикских сомони 63.4069

1 Турецкая лира 10.4187

10000 Узбекских сумов 64.5306

10 Украинских гривен 25.3339

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.7759

10 Чешских крон 27.1047

10 Шведских крон 64.5977

1 Швейцарский франк 63.4776

10 Южноафриканских рэндов 42.3248

100 Японских иен 55.8066

"AK&M" от 20.01.2020