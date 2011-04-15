Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 января

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Банк России установил на 21 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.2698
1 Азербайджанский манат 36.2307
100 Армянских драмов 12.8387
1 Белорусский рубль 28.9876
1 Болгарский лев 34.8621
1 Бразильский реал 14.7548
100 Венгерских форинтов 20.2776
1000 Вон Республики Корея 53.0153
10 Гонконгских долларов 79.1111
10 Датских крон 91.2613
1 Доллар США 61.4654
1 Евро 68.2082
100 Индийских рупий 86.4413
100 Казахстанских тенге 16.3420
1 Канадский доллар 47.0422
100 Киргизских сомов 87.9872
10 Китайских юаней 89.5866
10 Молдавских леев 34.9235
1 Новый туркменский манат 17.5867
10 Норвежских крон 69.0436
1 Польский злотый 16.0656
1 Румынский лей 14.2687
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.8597
1 Сингапурский доллар 45.6076
10 Таджикских сомони 63.4069
1 Турецкая лира 10.4187
10000 Узбекских сумов 64.5306
10 Украинских гривен 25.3339
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.7759
10 Чешских крон 27.1047
10 Шведских крон 64.5977
1 Швейцарский франк 63.4776
10 Южноафриканских рэндов 42.3248
100 Японских иен 55.8066
"AK&M" от 20.01.2020