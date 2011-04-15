На СПбМТСБ начались торги новыми поставочными фьючерсами на дизтопливо летнее

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начались торги поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо летнее (ДТЛ) с базовой точкой ценообразования на железнодорожной станции Аллагуват (Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан). Об этом говорится в сообщении ООО "Газпром активы СПГ".



С запуском торгов на ДТЛ на срочном рынке СПбМТСБ формируется полный комплекс поставочных фьючерсов на нефтепродукты, включающий контракты на бензины Аи-92 и Аи-95, сжиженные углеводородные газы марки ПБА и конденсат газовый стабильный. В рамках всей линейки инструментов участники рынка имеют возможность эффективного хеджирования цены товаров и планирования закупочно-сбытовой деятельности сроком до одного года вперед.



Поставка дизельного топлива по фьючерсам осуществляется на условиях "Франко-станция назначения". Лот и минимальная поставочная партия фьючерсного контракта составляют 65 т, минимальное изменение цены - 1 руб. Новые фьючерсы торгуются со сроками исполнения в ближайшие 12 месяцев.



Появление фьючерса на такой востребованный продукт, как дизельное топливо летнее даёт дополнительный стимул к развитию срочного товарного рынка, интерес к которому со стороны участников рынка постоянно растёт. Так, в 2019 году на бирже СПбМТСБ объём торгов поставочными фьючерсами на нефтепродукты в контрактах вырос на 174% к предыдущему году и составил 5 722 контракта на сумму 9.91 млрд руб. Важным фактором развития рынка является активное участие в нем компании ГЭС СПб в качестве основного провайдера ликвидности.



ООО "Газ-Ойл" (с августа 2019 года - ООО "Газпром активы СПГ") было создано в Калининградской области в 1992 году с целью обеспечения экономических интересов ПАО "Газпром", а также разработки и внедрения Программы газоэнергетического развития Балтийского региона. В настоящее время компания является 100-процентным дочерним обществом ПАО "Газпром".



За время своего существования ООО "Газ-Ойл" реализовало комплекс мер по проектированию и строительству газопроводов всех типов, газохранилищ, газораспределительных станций, газовых сетей, принимая участие в крупнейшем социально ориентированном проекте ПАО "Газпром" - "Программа газификации регионов РФ". С 2003 года по этой программе было построено около 160 километров газопроводов высокого и низкого давления, которые доставили газ в дома и квартиры крупного микрорайона областного центра и в 27 поселков региона.



В апреле 2019 года в ООО "Газ-Ойл" от ООО "Газпром межрегионгаз" переданы функции по реализации нефти, газового конденсата и продукции нефтегазопереработки предприятий Группы "Газпром". В августе 2019 года завершено переименование ООО "Газ-Ойл" в ООО "Газпром активы СПГ".



"AK&M" от 20.01.2020