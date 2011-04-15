Банк России на 21 января понизил курс евро к рублю почти на 33 копейки до 68.2082 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 61.4654 руб.

Банк России на 21 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 33 копейки до 68.2082 руб. с 68.5333 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 61.4654 руб. с 61.5358 руб. 18 января.



Стоимость бивалютной корзины на 21 января уменьшилась почти на 19 копеек (-0.29%) до 64.4997 руб. с 64.6847 руб. 18 января.



"AK&M" от 20.01.2020