Банк России на 21 января понизил курс евро к рублю почти на 33 копейки до 68.2082 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 61.4654 руб.

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Банк России на 21 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 33 копейки до 68.2082 руб. с 68.5333 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 61.4654 руб. с 61.5358 руб. 18 января.
Стоимость бивалютной корзины на 21 января уменьшилась почти на 19 копеек (-0.29%) до 64.4997 руб. с 64.6847 руб. 18 января.
"AK&M" от 20.01.2020