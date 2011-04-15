ДОМ.РФ представит портал Домой.ру на XVIII Всероссийской конференции по ипотечному кредитованию

Заместитель управляющего директора АО "ДОМ.РФ" Олег Комлик выступит в роли эксперта дискуссии "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования" в рамках XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" 31 января 2020 года.



Эксперт ответит на вопросы: как развивается технологичная платформа онлайн кредитования и комплексного сервиса дистанционной выдачи ипотеки, как данная платформа встраивается в экосистему рынка недвижимости, какие требования предъявляют потребители к цифровому онлайн сервису.



По мнению Олега Комлика, ипотечный клиент сегодня – это клиент, желающий получить кредит быстро, просто и качественно. Поэтому рынку необходима технологичная цифровая платформа, на которой буду представлены все профессиональные участники системы ипотечного кредитования, включая банки, застройщики, оценочные, страховые компании и т.д.



Для удовлетворения требованиям рынка АО "ДОМ.РФ" запускает портал Домой.ру, которая в перспективе станет такой платформой. В декабре организация представила бета-версию проекта.



"В свою очередь мы считаем, что создание платформы позволит вывести рынок ипотечного кредитования на новый уровень за счёт стандартизации процессов кредитования и повышения уровня клиентского сервиса" - отмечает Олег Комлик.



Также в дискуссии "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования" примут участие: советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская, директор бизнес-юнита "ЦИАН. Финансы" Дмитрий Камалдынов, партнёр, директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков, партнёр ГК SRG Максим Русаков, руководитель управления цифрового партнёрского бизнеса ПАО "Росбанк" Игорь Дмитриев, генеральный директор ООО "Жилищная экосистема ВТБ" Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО "Цифровые продажи" Роман Гуров, руководитель отдела ипотечного развития ГК "Инград" Вячеслав Приймак и другие.



Модератором дискуссии выступит генеральный директор Фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев.



XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" пройдёт в Москве (Отель Марриотт Новый Арбат) 31 января 2020 года.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта: http://www.akm.ru/ipoteka2020/.



Бизнес-партнёр конференции - Банк "Санкт-Петербург".

"AK&M" от 20.01.2020