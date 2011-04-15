Эскалатор на станции метро "Электрозаводская" закрыт на ремонт

Эскалатор на станции метро "Электрозаводская" будет закрыт на ремонт до 17 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



В частности, на станции пройдёт ремонт эскалатора N 2. В указанный период эскалатор N 1 будет работать только на спуск, а эскалатор N 3 - только на подъём.



Изменения в работе эскалаторов необходимы для проведения капитального ремонта эскалатора N 2. За время ремонта будут заменены ступени, тяговые цепи, балюстрада, блоки поручневого устройства эскалатора, а также проведён ремонт редуктора и электрооборудования. Своевременный ремонт оборудования - залог безопасной и долгой работы эскалатора.



"AK&M" от 20.01.2020