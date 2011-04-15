В Москве 2.7 тыс. вагонов метро оборудованы системой обеззараживания воздуха

В Москве 2.7 тыс. вагонов метро - "Москва" и "Ока" - оборудованы системой обеззараживания воздуха (УФ-лампами). Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Всего подвижной состав московского метро насчитывает почти 6 тыс. вагонов, и доля инновационных поездов постоянно растёт.



Предыдущие типы подвижного состава не были оснащены автоматической системой обеззараживания воздуха. Кварцевание в таких вагонах проводится с помощью специальных УФ-ламп.



В вагонах "Москва" и "Ока" лампы находятся внутри кондиционера и имеют такую длину световой волны, излучение которой не приводит к образованию озона, поэтому никакой опасности для пассажиров они не представляют. Обеспечение именно такого типа кондиционирования было заложено Московским метрополитеном в техническом задании на эти поезда.



Составы нового поколения приходят на смену предшественникам. За счёт обновления подвижного состава поездки пассажиров становятся комфортнее. В современных поездах есть сквозной проход через все вагоны, улучшена шумоизоляция, работают интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов.



Поезда "Москва" и "Ока" курсируют сегодня по 10 линиям столичного метро: Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Калининской, Филёвской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой.



"AK&M" от 20.01.2020