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20/01/2020
15:32

После капремонта развод Биржевого моста займёт 3.5 минуты

После капремонта развод Биржевого моста займёт 3.5 минуты. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая повторно проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта моста в Санкт-Петербурге.

По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проектом капремонта Биржевого моста, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, запланировано применение новых механизмов разведения пролётного строения и четырёх гидроцилиндров, расположенных между средними арками, что значительно облегчает конструкцию по отношению к старой системе разведения пролётного строения. Замена электромеханического привода разводного пролёта Биржевого моста на гидравлический позволит автоматизировать процессы разводки-наводки разводного пролёта и снизить время развода моста до 3.5 минут.

В целом концепция ремонта стационарных и разводного пролётных строений предусматривает ремонт с заменой продольных и поперечных балок с уменьшением их общего веса для обеспечения пропуска нагрузок в соответствии с требованиями современных нормативных документов, что не требует капитального ремонта фундаментов и опор с разборкой конструкций. Поэтому будут сохранены существующие опоры моста, очищена и восстановлена гранитная облицовка. Также будут реконструированы технические помещения, где расположены подъемные механизмы. Встроенные помещения обустроят под насосную станцию с комплексной системой очистки сточных вод, помещения русловых опор отремонтируют. Кроме того, на мосту проведут отделочные работы и от ремонтируют перильное ограждение моста, сохранив его первоначальный вид.

Финансирование капитального ремонта объекта капитального строительства планируется осуществлять за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках адресной программы капитального ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, утверждённой Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на капитальный ремонт Биржевого моста.

Биржевой мост через Малую Неву, соединяющий Васильевский и Петроградский острова, имеет долгую историю. Сначала, в 1894 году, он был полностью деревянным, затем его рамы заменили на металлические и установили электрические механизмы. В 1960 году на 70 м ниже устаревшего моста решено было построить новый железобетонный мост - его возвели по проекту инженеров института "Ленгипроинжпроект". Длина новой переправы составила 239 м, а ширина - 27.25 м. На мосту было организовано шесть полос движения транспорта. Его украсили чугунными решетками с трезубцем Нептуна, а железобетонные опоры облицевали гранитом. При советской власти сооружение переименовали: оно стало называться мостом Строителей, и историческое название было возвращено мосту только в 1989 году.

"AK&M" от 20.01.2020
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