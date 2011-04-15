После капремонта развод Биржевого моста займёт 3.5 минуты. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая повторно проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта моста в Санкт-Петербурге.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом капремонта Биржевого моста, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, запланировано применение новых механизмов разведения пролётного строения и четырёх гидроцилиндров, расположенных между средними арками, что значительно облегчает конструкцию по отношению к старой системе разведения пролётного строения. Замена электромеханического привода разводного пролёта Биржевого моста на гидравлический позволит автоматизировать процессы разводки-наводки разводного пролёта и снизить время развода моста до 3.5 минут.



В целом концепция ремонта стационарных и разводного пролётных строений предусматривает ремонт с заменой продольных и поперечных балок с уменьшением их общего веса для обеспечения пропуска нагрузок в соответствии с требованиями современных нормативных документов, что не требует капитального ремонта фундаментов и опор с разборкой конструкций. Поэтому будут сохранены существующие опоры моста, очищена и восстановлена гранитная облицовка. Также будут реконструированы технические помещения, где расположены подъемные механизмы. Встроенные помещения обустроят под насосную станцию с комплексной системой очистки сточных вод, помещения русловых опор отремонтируют. Кроме того, на мосту проведут отделочные работы и от ремонтируют перильное ограждение моста, сохранив его первоначальный вид.



Финансирование капитального ремонта объекта капитального строительства планируется осуществлять за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках адресной программы капитального ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, утверждённой Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга.



Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на капитальный ремонт Биржевого моста.



Биржевой мост через Малую Неву, соединяющий Васильевский и Петроградский острова, имеет долгую историю. Сначала, в 1894 году, он был полностью деревянным, затем его рамы заменили на металлические и установили электрические механизмы. В 1960 году на 70 м ниже устаревшего моста решено было построить новый железобетонный мост - его возвели по проекту инженеров института "Ленгипроинжпроект". Длина новой переправы составила 239 м, а ширина - 27.25 м. На мосту было организовано шесть полос движения транспорта. Его украсили чугунными решетками с трезубцем Нептуна, а железобетонные опоры облицевали гранитом. При советской власти сооружение переименовали: оно стало называться мостом Строителей, и историческое название было возвращено мосту только в 1989 году.



"AK&M" от 20.01.2020