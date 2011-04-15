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20/01/2020
15:47

Ингосстрах застраховал сотрудников компании "Южморгеология"

СПАО "Ингосстрах" и АО "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" заключили годовой договор по программе коллективного страхования от несчастного случая. Объём ответственности страховщика составил более 73 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по рискам: временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, полная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая, смерть в результате несчастного случая. Страховое покрытие действует круглосуточно по всему миру. Страховая выплата не облагается налогами.

Помимо страхового покрытия, клиенту предоставляются услуги индивидуального куратора договора, индивидуального консультанта по сбору и оформлению документов по заявленному страховому событию. Продукт предусматривает наличие личного кабинета застрахованного.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

АО "Южморгеология" ведёт свою историю с 1963 года. Комплексная многофункциональная научная организация в области наук о Земле. Занимается решением вопросов, связанных с изучением геологического строения и минеральных ресурсов шельфовых областей Российской Федерации и дна Мирового океана, созданием уникальных наукоемких технологий и технических средств для выполнения геологоразведочных работ на морских глубинах до 6000 м и в переходных зонах суша-море и др.

"AK&M" от 20.01.2020
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