Правительство утвердило график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в 2020 году

Правительство РФ утвердило график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в 2020 году.



Документ, подписанный председателем Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.



Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" установлено, что Правительство ежегодно утверждает график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов.



Подписанным распоряжением утверждён такой график на 2020 год.

Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 16.13 млрд руб.



В 2020 году планируется выдать 6526 государственных жилищных сертификатов категориям граждан, установленным федеральным законодательством, в том числе: военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам; гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф, участникам ликвидации последствий таких аварий и приравненным к ним лицам; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами; гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований; гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур".



"AK&M" от 20.01.2020