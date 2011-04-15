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20/01/2020
18:09

В Москве открылся южный дублёр Кутузовского проспекта

В Москве открылось движение по второму участку новой вылетной магистрали - проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Как сообщила столичная мэрия, её рабочее название - южный дублёр Кутузовского проспекта.

Проспект Генерала Дорохова пройдёт от МКАД (включая транспортную развязку с улицей Генерала Дорохова) до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. У магистрали будет шесть полос. Её протяжённость составит 27.4 км.

Вылетную магистраль строят поэтапно. Первый участок от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе длиной 14 км ввели в сентябре 2019 года.

В составе второго участка построили 7.1 км дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы (2.3 км), подъездные дороги и съезды (1.4 км), а также шесть эстакад, путепровод и два моста общей протяжённостью 3.4 км.

Наиболее крупным искусственным сооружением стала транспортная развязка на Минской улице. Кроме того, специалисты построили съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменки и мосты через реку Сетунь.

Возле развязки с Минской улицей и в районе примыкания Проектируемого проезда N 6095 построили два подземных перехода. Кроме того, устроили лестнично-лифтовой сход.

Для комфорта местных жителей специалисты установили шумозащитные экраны общей протяжённостью 1.8 км. Кроме того, переустроили 79.5 км инженерных коммуникаций.

Третий участок проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца пройдёт вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги. Его длина составит 6.3 км.

Проспект Генерала Дорохова соединит крупные городские магистрали - МКАД, Северо-Западную хорду (Рябиновую улицу), Южную рокаду (Аминьевское шоссе), Мосфильмовскую и Минскую улицы, Третье транспортное кольцо и Бережковскую набережную. Снизится нагрузка на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

"AK&M" от 20.01.2020
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