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20/01/2020
17:49

Станции Каховской линии метро откроют в 2021-2022 годах в составе Большой кольцевой линии

Станции Каховской линии метро откроют в 2021-2022 годах в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Их запустят после реконструкции в два этапа. В 2021 году в составе южного участка БКЛ откроют станцию "Каховская", а в 2022-м - "Варшавскую" и "Каширскую" вместе с восточной частью Большого кольца", - сказал А.Бочкарев.

Он добавил, что сейчас на Каховской линии демонтируют инженерные системы и архитектурную отделку станций, ведут подготовку для проходки соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое".

Помимо этого, завершено строительство левого и правого тоннелей от станции "Каховская" до "Зюзино".

Напомним, сооружение южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" началось в апреле 2017 года. Его длина - 7 км, на нём расположатся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

"Мэр Сергей Собянин отметил, что южный участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" соединяет три действующие радиальные линии метро и одну строящуюся. Его открытие улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей, экологическую ситуацию, снизит нагрузку с действующих линий, с улично-дорожной сети. Планируем его закончить в 2021 году", - заключил А.Бочкарев.

"AK&M" от 20.01.2020
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