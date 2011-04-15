Станции Каховской линии метро откроют в 2021-2022 годах в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Их запустят после реконструкции в два этапа. В 2021 году в составе южного участка БКЛ откроют станцию "Каховская", а в 2022-м - "Варшавскую" и "Каширскую" вместе с восточной частью Большого кольца", - сказал А.Бочкарев.



Он добавил, что сейчас на Каховской линии демонтируют инженерные системы и архитектурную отделку станций, ведут подготовку для проходки соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое".



Помимо этого, завершено строительство левого и правого тоннелей от станции "Каховская" до "Зюзино".



Напомним, сооружение южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" началось в апреле 2017 года. Его длина - 7 км, на нём расположатся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".



"Мэр Сергей Собянин отметил, что южный участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" соединяет три действующие радиальные линии метро и одну строящуюся. Его открытие улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей, экологическую ситуацию, снизит нагрузку с действующих линий, с улично-дорожной сети. Планируем его закончить в 2021 году", - заключил А.Бочкарев.



"AK&M" от 20.01.2020