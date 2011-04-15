В Москве отменили левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Благодаря изменению схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится. Также проезжать перекресток улицы Чаянова стало безопаснее, так как сократилось количество конфликтных точек. Негативный эффект от этого минимальный - проехать можно по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 м.





"AK&M" от 20.01.2020