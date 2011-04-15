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20/01/2020
19:15

Unilever в 2020 году увеличит закупку гранулы рПЭТ в 3 раза до 1.3 тыс. т

Unilever в 2020 году увеличит объёмы закупаемой гранулы рПЭТ от всего объёма используемой компанией ПЭТ-упаковки в 3 раза до 1.3 тыс. т с 400 т. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, в этом году более 1.1 млн флаконов косметической продукции будет выпущено в упаковке с добавлением так называемого прибрежного пластика, собранного в рекреационной зоне канала имени Москвы силами корпоративных волонтёров при координации Группы компаний "ЭкоЛайн". Первыми в прибрежный пластик оденутся косметические бренды "Чистая линия", крупнейший российский бренд в портфеле компании, и Love Beauty & Planet, первый веганский бренд Unilever, представленный в России в июле прошлого года.

Отметим, что к концу 2019 года Unilever упаковывал уже не менее 87.5% всех категорий своей продукции, выпускаемой в России или импортируемой сюда из-за рубежа, в экологичный пластик, пригодный для переработки и вторичного использования в других отраслях. Свыше 50 наименований косметической продукции было выпущено во флаконах, бутылках и баночках из пластика, до 100% состоящего из переработанных ПЭТ-гранул (рПЭТ - гранулы, полученные из локально собранной и локально переработанной методом нехимического рециклинга ПЭТ-тары (бутылок и флаконов из-под пищевой продукции)).

Помимо этого, до конца 2020 года Unilever максимально заменит сложносоставную упаковку (сплав пластика, алюминия и бумаги), используемую главным образом для соусов, кетчупов, майонезов и специй, на простую (полипропилен), которую покупатели смогут после использования продукта передавать на переработку, а не на сжигание. Значительные изменения коснутся и чайной категории, которая планирует перейти на использование исключительно биоразлагаемого (сырья, подлежащего промышленному биокомпостированию) растительного сырья для производства чайных пакетиков.

Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.

"AK&M" от 20.01.2020
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