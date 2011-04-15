В РФ отзывают 22 автомобиля Mazda CX-9 для замены шин

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 22 автомобиля Mazda CX-9. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 9 по 14 мая 2019 года.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса шин. В процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что привело к снижению прочности протектора шин.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах необходимо проверить серийные номера всех полноразмерных шин, установленных на автомобиле, и, при необходимости, заменить их новыми.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 20.01.2020