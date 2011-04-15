РЖД продают билеты на "Сапсан" отправлением 23 февраля и 8 марта по фиксированной цене. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Так, стоимость на маршруте Санкт-Петербург - Москва и в обратном направлении составит в базовый класс - от 2.3 тыс. руб., экономический - от 2.401 тыс. руб., в семейный - от 2.646 тыс. руб., экономический+ - от 2.759 тыс. руб., в класс комфорт - от 3.708 тыс. руб., в вагон-бистро - от 4.435 тыс. руб., в бизнес-класс - от 5.407 тыс. руб., в первый - от 10.538 тыс. руб., в класс сьют - 12.69 тыс. руб.



Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас в кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 20.01.2020