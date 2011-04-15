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20/01/2020
18:11

Metrika Investments стала владельцем офисной части Neva Towers

Компания Metrika Investments стала владельцем офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре "Москва-сити". Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки.

Metrika Investments выкупила у турецкой Renaissance Development около 56 тыс. кв. м в Neva Towers. Сделка, по словам собеседников "Ведомостей", закрыта в самом конце 2019 года.

Башня Neva Towers (337 м) расположена на участках N 17 и N 18 в "Москва-сити". Девелопер Шалва Чигиринский планировал возвести там 612-метровую башню "Россия", но из-за кризиса 2008 году проект заморозили. Сейчас общая площадь Neva Towers - 356.9 тыс. кв. м. Кроме офисов там есть апартаменты (129.9 тыс. кв. м), торговые площади (6.9 тыс. кв. м) и парковка на 2 тыс. машиномест.

Metrika Investments создана концерном "Россиум" в 2019 году для управления премиальной недвижимостью в Москве и приобретения таких объектов. Основной владелец "Россиума" - Роман Авдеев. Летом 2019 году концерн объявил об объединении с группой "Регион".

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