В.Путин внёс в Госдуму проект о поправках в Конституцию РФ

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о поправках в Конституцию РФ.
Документ опубликован в базе данных Госдумы - Системе обеспечения законодательной деятельности.
В частности, в документе содержатся поправки, которые были анонсированы в послании Федеральному собранию.
"AK&M" от 20.01.2020