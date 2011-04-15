В.Путин внёс в Госдуму проект о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о поправках в Конституцию РФ.



Документ опубликован в базе данных Госдумы - Системе обеспечения законодательной деятельности.



В частности, в документе содержатся поправки, которые были анонсированы в послании Федеральному собранию.



"AK&M" от 20.01.2020