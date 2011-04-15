Регионы готовятся к переходу на раздельный сбор ТКО

В Кировской, Воронежской, Свердловской областях и других регионах страны с 2020 года планируется внедрение системы раздельного сбора ТКО. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.



Министерством поставлена задача субъектам РФ - предусмотреть переход на раздельный сбор ТКО у населения уже в текущем году. По данным большинства регионов с 2020 года планируется 2-х контейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл). В 70% территориальных схем предусмотрено введение раздельного сбора. Стоит выделить 12 регионов (Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан), где работа находится в высокой стадии реализации.



Несмотря на то, что Москва имеет право на отсрочку реформы ТКО, в проекте территориальной схемы столицы приведена информация о реализации системы раздельного сбора ТКО. В документе содержатся сведения о количестве и характеристиках мест накопления раздельного сбора отходов, разработаны отдельные электронные модели для смешанных и раздельно накопленных отходов (бумага, картон, пластик, стекло, металл).



С остальными регионами ведётся консультативная работа.

В настоящее время Минприроды разработало проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила обращения с твердыми коммунальными отходами", в том числе, в части требований к контейнерам для раздельного сбора мусора. Документ направлен на обеспечение комплексного подхода к развитию отрасли обращения с ТКО и достижение к 2024 году 60% утилизации и переработки отходов.



Отметим, что раздельное накопление отходов вводится субъектами РФ по мере развития отрасли переработки (утилизации) ТКО поэтапно, решения принимает субъект РФ. Когда в регионе будут приняты решения о раздельном накоплении ТКО, контейнеры должны устанавливаться в соответствии с разработанными нормами, в том числе в части цветовой индикации. Проектом постановления предусмотрена вариативность.



Подчёркивается, что введение раздельного сбора мусора не преследует целей наказания, а обеспечивает системность в развитии сферы обращения с ТКО на всей территории РФ. Кроме того, рассматриваются варианты поощрения и стимулирования населения к ведению раздельного сбора мусора.



"AK&M" от 20.01.2020