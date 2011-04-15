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21/01/2020
11:01

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 января 2020 года.

А КАТЕР И СТОНЕТ, И ПЛАЧЕТ
ОТКЛОНЕН ИСК МИНОБОРОНЫ К КОМАНДИРУ-РАЗВЕДЧИКУ ЧФ ЗА БОЙ ОБ ПРИЧАЛ

Как стало известно "Ъ", военный суд отказал Минобороны во взыскании почти 55 млн руб. с командира 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России Сергея Подгурского. Подполковник, имеющий два ордена Мужества, был привлечен к ограниченной материальной ответственности в размере около 60 тыс. за разбитый во время шторма в 2017 году в Севастополе о причал катер. Летом 2019 года он был осужден за халатность, приведшую к подтоплению катера, и приговорен к штрафу в 350 тыс. руб. Однако осенью после рассмотрения апелляции был освобожден от его выплаты.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 21.01.2020
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