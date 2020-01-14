ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 января, в размере 61.4654 руб. против 61.5333 руб. на 18 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.01.20 - 61.5333 руб.

17.01.20 - 61.5694 руб.

16.01.20 - 61.4328 руб.

15.01.20 - 61.4140 руб.

14.01.20 - 60.9474 руб.





































































































































"AK&M" от 21.01.2020