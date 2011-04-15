С начала недели ключевой темой на рынке нефти является возросшая напряженность в регионе Ближнего Востока. Из-за политических проблем в Ливии оказались закрыты два крупнейших месторождения совокупной мощностью 400 тыс. б/с, а также встала работа нескольких экспортных портов, что чреватой потерей еще 800 тыс. б/с добычи. Фьючерсы на Brent утром в понедельник прибавляли более 1%, но по итогам сессии продемонстрировали более умеренный рост. Об этом говорится в комментарии, эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Еще одним поддерживающим фактором для цен стали антиправительственные волнения в Ираке, которые могут привести к перебоям с поставками. Пока официальная информация говорит о том, что добыча на иракских месторождениях от волнений не пострадала. Однако протесты могут возобновиться в ближайшие дни, что несет угрозу более существенных последствий.



Риски на стороне предложения из стран Ближнего Востока могут привести к укреплению нефтяных цен в ожидании дефицита. В то же время страны ОПЕК+, сокращающие добычу в совокупности на 1.7 млн б/с, имеют возможность компенсировать выпадающие поставки других держав. Поэтому любой позитив, связанный с форс-мажорными обстоятельствами в нефтедобывающих странах, скорее всего окажется краткосрочным.



На этой неделе нефтяные цены могут продолжить восстановление и достигнуть отметки $66 за баррель Brent. Благоприятный климат на мировых рынках, деэскалация торговой напряженности между Китаем и США, а также сокращение добычи в Ливии должны поддержать позитивную динамику.



Bank of America Global Research в понедельник повысил свои прогнозные цены на нефть в 2020 году, аргументируя свою позицию возросшими рисками поставок Ближнего Востока, улучшением прогнозов по спросу и более строгое соблюдение сокращения добычи странами ОПЕК+. Средняя цена на Brent выросла до $62 с прогнозируемых ранее $60 за баррель. При этом целевой уровень цены на Brent на конец II квартала 2020 года был сохранен на уровне $70 за баррель. Ожидаемая цена на WTI повышена до $57 с $54 за баррель.





"AK&M" от 21.01.2020