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21/01/2020
11:02

Российская валюта торгуется в тренде с прочими рисковыми активами

Российская валюта торгуется в тренде с прочими рисковыми активами, демонстрируя умеренное ослабление на старте торгов (-0.4% в основных валютных парах). Внешний фон складывается умеренно негативно в связи с многочисленными публикациями о распространении нового коронавируса в Китае. На этом фоне индекс валют развивающихся стран теряет около 0.3%. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Сегодняшний календарь макроэкономической статистики не богат на значимые публикации. Сегодня будут объявлены параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, который будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Ожидания назначений в Правительстве остаются фактором неопределенности для рубля.

"AK&M" от 21.01.2020
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