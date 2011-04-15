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21/01/2020
11:44

Банк России предлагает обсудить лучшие практики управления процентным риском

Банк России подготовил доклад для общественных консультаций, направленный на улучшение качества управления банками процентным риском, говорится в сообщении ЦБ.

По мере замедления инфляции в России, снижения процентных ставок и процентных спредов в банковском секторе вопрос управления процентным риском по банковскому портфелю приобретает все большее значение. Исторические эпизоды роста ставок демонстрируют, что в случае реализации процентного риска объем потерь банковского сектора может достигать величины, сопоставимой с величиной потерь от кредитного риска. Имплементация банками лучших практик в области управления процентным риском по банковскому портфелю, представленных в докладе, позволит банкам существенно снизить такие потери, подчеркивает ЦБ.

В докладе, в частности, рассмотрены современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, подходы к стресс-тестированию, а также принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска. Эти подходы основаны на стандартах Базельского комитета по банковскому надзору, подходах других регуляторов, а также данных, полученных Банком России в ходе опросов кредитных организаций.


"AK&M" от 21.01.2020
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