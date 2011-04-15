"Газпром нефть" будет разрабатывать Хамбатейское месторождение

Правительство РФ предоставило ПАО "Газпром нефть" право пользования участком недр федерального значения, включающим Хамбатейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Обской губе Карского моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Подписанное распоряжение утвердило результаты аукциона, в котором участвовали ПАО "Газпром нефть" и ООО "Газпромнефть-Ямал".



Размер платежа для этого участка недр составляет 2.003 млрд руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".









"AK&M" от 21.01.2020