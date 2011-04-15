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21/01/2020
12:36

На Московской бирже начались торги биржевым фондом денежного рынка

На фондовом рынке Московской биржи начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "ВТБ – Ликвидность" под управлением ВТБ Капитал Управление активами. Торговый код – VTBM. Об этом говорится в сообщении биржи.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков, и предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Торги и расчеты фондом проходят в российских рублях.

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 38 биржевых фондов: 20 БПИФов под управлением УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Тинькофф Капитал" и 18 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки крупнейших стран мира, включая Россию, Германию, Великобританию, США, Китай, Японию, Австралию и другие. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары.

За 2019 год совокупный оборот по биржевым фондам составил 52 млрд руб., совокупная стоимость чистых активов – свыше $620 млн. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС, на биржевые фонды распространяется льгота на долгосрочное владение.

"AK&M" от 21.01.2020
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