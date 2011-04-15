Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2020 год

Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2020 календарный год. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Его ёмкость составляет 14.4 млрд руб., или $225 млн, или 202.5 млн евро.



Договор имеет широкий объём покрытия, включая огневые и сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические риски, контроль над скважиной, полисы на базе страхования от "всех рисков".



"Договор размещён преимущественно в компаниях с рейтингом не ниже "А -" по S&P и AM Best. Лидером договора является компания Scor", – комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 21.01.2020