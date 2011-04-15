Объём продаж жилья на вторичном рынке Москвы в 2019 году сократился на 7%. Об этом свидетельствует сообщение Росреестра.



Всего в 2019 году Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 145.636 тыс. переходов прав собственности.



В декабре 2019 года зарегистрировано 15.787 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - в 1.3 раза больше, чем в ноябре. По отношению к декабрю 2018 года показатель снизился на 16%.





"AK&M" от 21.01.2020