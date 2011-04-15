Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 января

Банк России установил на 22 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3584

1 Азербайджанский манат 36.4605

100 Армянских драмов 12.9337

1 Белорусский рубль 29.1866

1 Болгарский лев 35.0713

1 Бразильский реал 14.7615

100 Венгерских форинтов 20.4510

1000 Вон Республики Корея 52.9709

10 Гонконгских долларов 79.5801

10 Датских крон 91.8005

1 Доллар США 61.8552

1 Евро 68.6222

100 Индийских рупий 86.8448

100 Казахстанских тенге 16.3998

1 Канадский доллар 47.3116

100 Киргизских сомов 88.5199

10 Китайских юаней 89.5518

10 Молдавских леев 35.1450

1 Новый туркменский манат 17.6982

10 Норвежских крон 69.0271

1 Польский злотый 16.1548

1 Румынский лей 14.3496

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.3979

1 Сингапурский доллар 45.8221

10 Таджикских сомони 63.8025

1 Турецкая лира 10.4274

10000 Узбекских сумов 64.8649

10 Украинских гривен 25.5099

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.4674

10 Чешских крон 27.3067

10 Шведских крон 64.8785

1 Швейцарский франк 63.9000

10 Южноафриканских рэндов 42.4419

100 Японских иен 56.2499

"AK&M" от 21.01.2020