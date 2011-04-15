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21/01/2020
13:46

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 января

Банк России установил на 22 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.3584
1 Азербайджанский манат 36.4605
100 Армянских драмов 12.9337
1 Белорусский рубль 29.1866
1 Болгарский лев 35.0713
1 Бразильский реал 14.7615
100 Венгерских форинтов 20.4510
1000 Вон Республики Корея 52.9709
10 Гонконгских долларов 79.5801
10 Датских крон 91.8005
1 Доллар США 61.8552
1 Евро 68.6222
100 Индийских рупий 86.8448
100 Казахстанских тенге 16.3998
1 Канадский доллар 47.3116
100 Киргизских сомов 88.5199
10 Китайских юаней 89.5518
10 Молдавских леев 35.1450
1 Новый туркменский манат 17.6982
10 Норвежских крон 69.0271
1 Польский злотый 16.1548
1 Румынский лей 14.3496
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.3979
1 Сингапурский доллар 45.8221
10 Таджикских сомони 63.8025
1 Турецкая лира 10.4274
10000 Узбекских сумов 64.8649
10 Украинских гривен 25.5099
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.4674
10 Чешских крон 27.3067
10 Шведских крон 64.8785
1 Швейцарский франк 63.9000
10 Южноафриканских рэндов 42.4419
100 Японских иен 56.2499

"AK&M" от 21.01.2020
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