Банк России на 22 января повысил курс евро к рублю более чем на 41 копейку до 68.6222 руб., курс доллара США - почти на 39 копеек до 61.8552 руб.

Банк России на 22 января повысил официальный курс евро к рублю более чем на 41 копейку до 68.6222 руб. с 68.2082 руб., курс доллара США - почти на 39 копеек до 61.8552 руб. с 61.4654 руб. 21 января.



Стоимость бивалютной корзины на 22 января увеличилась более чем на 40 копеек (+0.62%) до 64.9004 руб. с 64.4997 руб. 21 января.



"AK&M" от 21.01.2020