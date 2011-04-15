Роснефть внедряет систему искусственного интеллекта на буровых станках, работающих на месторождениях Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Специалисты АО "Оренбургнефть" провели успешные опытно-промышленные испытания первой российской системы автоматизированного управления бурением.



Автоматизированная система интеллектуального бурения (АСИБ) работает по принципу автопилота при выполнении буровых работ. Опираясь на исходные параметры, система своевременно вносит корректировки в управление технологическим процессом бурения. Ключевым преимуществом интеллектуальной системы является безопасность. Каждые 10 миллисекунд система сканирует показатели датчиков и оперативно реагирует на ситуацию. При достижении критических значений система сама останавливает работу, проинформировав бурового мастера светозвуковой сигнализацией. Также в зависимости от типа бурения АСИБ самостоятельно рассчитывает максимальную скорость, соответствующую техническому пределу.



Новая разработка позволила на сутки сократить время механического бурения скважин. Экономический эффект при бурении одной скважины составил порядка 5 млн руб.



Основным параметром оценки эффективности системы является увеличение механической скорости проходки. В процессе опытно-промышленных испытаний специалисты компании увеличили этот показатель в среднем на 15%.



Роснефть уже установила станции мониторинга данных бурения с элементами искусственного интеллекта на 97% тяжёлых буровых установках. За последние 5 лет объём буровых работ в компании увеличился более чем вдвое. На этапе бурения скважин используется более сложное внутрискважинное и наземное оборудование. Благодаря цифровым технологиям специалисты компании получили возможность дистанционного сопровождения процесса бурения в режиме реального времени. На сегодняшний день у Роснефти есть 10 станций удалённой экспертной поддержки процессов бурения.



АО "Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", ведёт нефтедобычу на территории трёх областей - Оренбургской, Самарской, Саратовской. На балансе находятся 174 лицензионных участка, в разработке 173 месторождения. Накопленная добыча АО "Оренбургнефть" – более 630 млн т нефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 21.01.2020