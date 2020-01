АК&М подготовило ежегодный рейтинг "M&A ТОП-30 2019". В подборку внесены 30 крупнейших транзакций, состоявшихся в 2019 году, и подтверждённых к завершению на 31 декабря 2019 года. Минимальный объём включенной в список сделки - $300 млн.



Суммарная стоимость крупнейших сделок M&A, заключенных в 2019 году, составила $42.3 млрд. По предварительным оценкам, общий объём сделок слияний и поглощений на российском рынке за 2019 год может составить около $58 млрд, соответственно, крупнейшие сделки заняли более 73% всего объёма российского рынка M&A за год. В 2018 году объём крупнейших 30 сделок составил $31.8 млрд при общем объёме сделок в $42.3 млрд, - то есть 75% от всего объёма рынка M&A. Таким образом, обзор 30 крупнейших сделок может продемонстрировать качественный срез большинства основных тенденций, наблюдавшихся на рынке слияний и поглощений в 2019 году.



Крупнейшей сделкой 2019 года стало майское слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7.18 млрд. Второе место заняла завершившаяся в июне продажа Сбербанком своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд. Третья по величине сделка - приобретение американским инвестфондом Blackstone 99% в компании MagicLab, которой принадлежит один из крупнейших сервисов знакомств Badoo, у Андрея Андреева и ИХ "Финам" оценочно за $3 млрд, завершённая в ноябре.



Из 30 крупнейших транзакций 13 имеют стоимость выше $1 млрд. При этом в традиционно богатом крупными сделками декабре не заключалось ни одной сделки выше $300 млн, при этом в 2018 году из 30 крупнейших сделок семь были завершены в декабре.



Первое место в рейтинге отраслей занял ТЭК с пятью сделками общей стоимостью $11.51 млрд (27.2% объёма ТОП-30 сделок). Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой года стало слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7.18 млрд. При этом в пятёрку крупнейших сделок года входит ещё одна транзакция, касающаяся ТЭК: приобретение компанией "Сокар Энергоресурс" (азербайджанская SOCAR владеет 60%, Сбербанк - 40%) 80% акций Антипинского НПЗ, контроль над которым ранее перешёл к Сбербанку за долги. До этого владельцем 80% Антипинского НПЗ была кипрская Vikay Industria, которая на паритетных началах принадлежала основателю завода Дмитрию Мазурову (группа "Новый поток") и Владимиру Калашникову. Оценочная стоимость сделки - $2.32 млрд.



На втором месте оказались финансовые институты с тремя сделками общим объёмом $7.54 млрд (17.8% от общей стоимости ТОП-30). Крупнейшей сделкой года в отрасли и второй по объёму за год стала продажа Сбербанком своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд. Кроме того, в отрасли также состоялась санация крупного банка, попавшая в десятку крупнейших транзакций года: в июле Банк России в рамках реализации плана участия по предупреждению банкротства приобрёл 99.99% акций ПАО "Московский Индустриальный банк" за $2.03 млрд. В целом количество санаций заметно снизилось по сравнению с 2018 годом: МИнБанк - первая подобная сделка, начиная с января 2019 года.



Третье место заняли информационные технологии (IT) с четырьмя транзакциями стоимостью $5.97 млрд (14.1% от всего объёма ТОП-30 сделок). Крупнейшей сделкой года в отрасли, и третьей по объёму среди всех транзакций в 2019 году стало приобретение американским инвестфондом Blackstone 99% в компании MagicLab, которой принадлежит один из крупнейших сервисов знакомств Badoo, у Андрея Андреева и ИХ "Финам" оценочно за $3 млрд. Также в десятку крупнейших сделок года вошла продажа 100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого, компании DXC Technologies за $2 млрд.



На четвёртом месте оказался транспорт. Стоимость крупнейших сделок в отрасли составила $3.47 млрд (8.2%), при этом именно в транспорте состоялось наибольшее число сделок из числа ТОП-30 (6 транзакций). Крупнейшей сделкой года стала продажа 50% компании "ТрансКонтейнер" - одного из крупнейших железнодорожных перевозчиков в России, - за $941 млн. При этом в начале января была раскрыта стоимость одной из сделок, вошедших в ТОП-30. Так, стоимость ранее оцененной в $742 млн сделки по приобретению ПАО "Банк ВТБ" у Molesto Investments Ltd. контрольного пакета ООО "Рустранском", согласно отчётности ВТБ, составила $469.3 млн.



Пятое место заняла связь, её доля в ТОП-30 сделок составила 6.6%, а стоимость вошедших в список транзакций - $2.77 млрд. Крупнейшей сделкой года стала давно ожидаемая консолидация Ростелекомом 100% ООО "Т2 РТК холдинг" (Tele2) оценочной стоимостью $2.04 млрд, которая заняла шестое место среди крупнейших сделок года. Планируется, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года, ФАС одобрила её совершение.



Доля трансграничных сделок среди крупнейших 30 транзакций 2019 года остаётся, как и в целом по рынку, крайне высокой. Так, в общем объёме ТОП-30 сделок ($42.3 млрд) приобретения российских активов иностранными инвесторами (out-in) занимают долю 61.4% - их стоимость составляет $25.99 млрд, а число - 11 транзакций. В целом данный тренд стоит рассматривать как продолжение распродажи российских активов за рубежом. Основной причиной стоит назвать антироссийские санкции, усложняющие работу дочерних предприятий российских предпринимателей, в связи с чем крупные игроки вынуждены избавляться от данных активов.



Ознакомиться с рейтингом можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/



AK&M "Рынок слияний и поглощений"