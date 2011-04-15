ГД поддержала законопроект президента РФ о введении должности заместителя председателя Совбеза

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в федеральный закон "О безопасности", которыми предполагается введение в структуре Совбеза новой должности – заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Их автор - президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Заместитель председателя Совета Безопасности будет постоянным членом Совбеза, а его полномочия определит глава государства.



Заместитель председателя Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от неё также главой государства.



На заместителя председателя Совета Безопасности РФ, в соответствии с внесённым в ГД законопроектом, распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.



"AK&M" от 21.01.2020