АК&М подготовило ежегодный рейтинг "ТОП-10 участников рынка M&A". В рейтинге активных участников рынка по количеству M&A-сделок, совершённых в 2019 году, первые три строчки занимают государственные компании.



Особенно выделяется лидер по числу транзакций - ПАО "Банк ВТБ", который совершил в течение года 18 сделок M&A. Банк поставил своей задачей создать вертикально-интегрированный "Объединённый зерновой холдинг", который соединит в себе ряд компаний по производству, хранению и транспортировке зерна. В процессе реализации этой цели банк совершил ряд серьёзных сделок и сейчас является собственником 50% "Объединённой зерновой компании", 33% "Новосибирского комбината хлебопродуктов", 100% "Новосибирского зернового терминала", 50% "Рустранскома" и 70% "Мирогрупп Ресурсов". Также компания вошла в капитал фармацевтических предприятий "Синтез" и "Биоком" в партнёрстве с АФК "Система".



Ростелеком, совершивший 12 сделок за 2019 год, продолжает консолидацию на рынке связи: большинство зарегистрированных в минувшем году сделок связаны с приобретением региональных компаний. Также в стадии завершения находится сделка по консолидации 100% оператора Tele2.



Газпром, который закрыл в 2019 году 11 сделок, выкупил у Аркадия Ротенберга строительную компанию "Стройгазмонтаж", дочерний Газпромбанк приобрёл нефтеналивной терминал в порту Усть-Луга НТК и избавился от двух непрофильных активов - рудников в Красноярском крае.



Многие из сделок компаний, вошедших в ТОП-10, были совершены в строительстве и девелопменте. В минувшем году эта отрасль стала лидирующей по количеству сделок, однако из них лишь две вошли в ТОП-30 крупнейших.



Сразу несколько компаний в текущем году совершили по пять M&A-сделок, вошедших в наш бюллетень. В их числе АФК "Система", Mail.Ru Group, PNK Group, РЖД, однако замыкает список ТОП-10 участников рынка ГК "Ростех", так как суммарная стоимость сделок, заключенных этой компанией, оказалась выше, чем у других участников.



Ознакомиться с рейтингом можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/





AK&M "Рынок слияний и поглощений"