Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении трудоустройства для иностранных студентов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предусматривает возможность для иностранных граждан, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, работать без получения соответствующего разрешения в свободное от учёбы время, а не только в течение каникул и не только в организациях, в которых они обучаются, как это предусмотрено сейчас.





"AK&M" от 21.01.2020