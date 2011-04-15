Внешний долг РФ в 2019 году вырос на 5.9% до $481.5 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.



Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.





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