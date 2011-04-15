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21/01/2020
18:07

Госдума уточнила требования к уровню образования прокуроров

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в закон "О прокуратуре", конкретизирующие и усиливающие требования для кандидатов на прокурорские должности. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, прокурорами могут стать граждане России, получившие высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция", или высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей "Юриспруденция", с присвоением квалификации "юрист". При этом необходимо получить как степень бакалавра, так и магистра. Кроме того, в проекте закона уточняется, что прокурорами могут стать граждане, "обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности".

"AK&M" от 21.01.2020
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