ЦБ объявил учётную цену золота на 22 января - 3094.90 руб./г против 3081.32 руб./г на 21 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3094.90 руб./грамм
Серебро: - 35.91 руб./грамм
Платина: - 2000.62 руб./грамм
Палладий: - 4904.11 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.01 16.01 17.01 18.01 21.01
Золото 3050.51 3065.17 3078.52 3079.29 3081.32
Серебро 35.51 35.10 35.33 35.63 35.69
Платина 1911.32 1971.16 2044.82 2009.99 2025.56
Палладий 4239.26 4317.59 4683.50 4684.71 5084.65