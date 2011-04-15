Объём повседневных расходов россиян продемонстрировал снижение

В среднем за третью неделю января типичная российская семья потратила на повседневные товары 4.119 тыс. руб., что на 6.4% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 57 руб., или на 1.4%.



Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 3-й недели оказались ниже среднего значения на 275 руб., или 6.3%.



Снижение расходов обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы: после резкого сокращения расходов на 1 неделе января, население более активно тратило деньги на второй неделе января.





"AK&M" от 21.01.2020