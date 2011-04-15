Московско-Тверская пригородная пассажирская компания снизит стоимость провоза багажа снизит стоимость провоза багажа и велосипедов в пригородных поездах с 1 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.



При поездке на любое расстояние за крупный багаж, превышающий 180 см в сумме трёх измерений, нужно будет заплатить 30 руб. Раньше провоз такой ручной клади на расстояние до 100 км стоил 60 руб., а больше 100 км - 120 руб.



Также за 30 руб. на любое расстояние можно будет перевезти велосипед. При этом его по-прежнему можно будет брать с собой бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 в поездках по Москве и Московской области.



АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва-Зеленоград-Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли 61.5 млн человек в 2019 году. Компания одной из первых в России начала использовать скоростные поезда "Ласточка" в качестве пригородного транспорта. Сейчас они перевозят более 30% всех пассажиров Ленинградского направления.







"AK&M" от 21.01.2020