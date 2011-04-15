ЦБ объявил учётную цену золота на 23 января - 3097.53 руб./г против 3094.90 руб./г на 22 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3097.53 руб./грамм
Серебро: - 35.75 руб./грамм
Платина: - 1986.03 руб./грамм
Палладий: - 4805.04 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
16.01 17.01 18.01 21.01 22.01
Золото 3065.17 3078.52 3079.29 3081.32 3094.90
Серебро 35.10 35.33 35.63 35.69 35.91
Платина 1971.16 2044.82 2009.99 2025.56 2000.62
Палладий 4317.59 4683.50 4684.71 5084.65 4904.11