ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 января, в размере 61.8552 руб. против 61.4654 руб. на 21 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.01.20 - 61.4654 руб.

18.01.20 - 61.5333 руб.

17.01.20 - 61.5694 руб.

16.01.20 - 61.4328 руб.

15.01.20 - 61.4140 руб.







































































































































"AK&M" от 21.01.2020