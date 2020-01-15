ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 января, в размере 68.6222 руб. против 68.2082 руб. на 21 января.





Курс евро за последние 5 дней:



21.01.20 - 68.2082 руб.

18.01.20 - 68.5358 руб.

17.01.20 - 68.6560 руб.

16.01.20 - 68.3747 руб.

15.01.20 - 68.4213 руб.





































































































































































































































































































"AK&M" от 21.01.2020